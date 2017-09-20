FACUA reclama al Principado que actúe contra los malos olores de la depuradora de San Juan de Nieva
La delegación territorial de la asociación en Asturias insta al Gobierno autonómico a que adopte medidas urgentes para acabar con las molestas emisiones de las instalaciones.
FACUA.org
Asturias-20/09/2017
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FACUA reclama al Principado de Asturias que adopte medidas urgentes para acabar con los malos olores que emanan de la depuradora ubicada en la localidad de San Juan de Nieva, las cuales resultan enormemente perjudiciales para los ciudadanos que residen o trabajan en zonas próximas a este m