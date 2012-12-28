Nuestras accionesExige transparencia a ayuntamientos y comunidades autónomas sobre las inspecciones que realicen

FACUA reclama controles en los cotillones para evitar tragedias como la del Madrid Arena

La asociación aconseja a los usuarios que reclamen si sufren incidencias como exceso de aforo, pérdida o deterioro de abrigos o incumplimiento de servicios.

FACUA.org
España-28/12/2012
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FACUA-Consumidores en Acción exige a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que realicen controles exhaustivos de las fiestas de fin de año con el fin de evitar que se den tragedias como la de la macrofiesta del Madrid Arena, en la que fallecieron cinco jóvenes.

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