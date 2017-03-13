FACUA reclama contundencia contra Volkswagen tras declararse culpable del fraude de las emisiones en EEUU
La asociación exige a las autoridades de Consumo de las comunidades autónomas que asuman sus competencias de una vez ante un fraude masivo que afecta a conductores de toda España.
FACUA.org
España-13/03/2017
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