FACUA reclama mayores controles sobre las fiestas de fin de año
Aconseja a los usuarios que presenten reclamaciones si sufren el exceso de aforo en los locales, la pérdida o deterioro de sus abrigos o el incumplimiento de los servicios ofertados.
FACUA.org
España-30/12/2010
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