FACUA reclama mejoras en los siete espacios de recreo de perros sin correa en Santander
Un vallado inapropiado o la ausencia de iluminación, además de otras deficiencias, provocan problemas de seguridad e incomodidades que imposibilitan su uso.
FACUA.org
Cantabria-20/04/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Ayuntamiento de Santander que acelere las mejoras en los siete espacios habilitados en la ciudad para que los ciudadanos puedan pasear con sus perros sin correas.
La asociación ha enviado un escrito al Consistorio a instancias de su del