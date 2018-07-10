FACUA reclama que el Banco de España haga públicos los nombres de las entidades expedientadas
Al escaso número de sanciones se une la falta de transparencia de la entidad y una legislación que requiere cambios para garantizar una mayor protección de los intereses de los usuarios.
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España-10/07/2018
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Imagen: Flickr.com/bde_fotos (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción reclama que el Banco de España haga públicos los nombres de las entidades expedientadas y que todas en su página web puedan consultarse, desde el momento en que se dicten, tanto las resoluciones de inicio de expedientes sancionadores como l