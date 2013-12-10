Nuestras accionesPueden rellenar el cuestionario en FACUA.org/aeroencuesta

FACUA recoge la opinión de los usuarios sobre la atención al cliente de las compañías aéreas

La asociación está haciendo una encuesta para consultar a los consumidores sobre la calidad del trato que ofrecen las aerolíneas.

FACUA.org
España-10/12/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción está realizando una encuesta a nivel nacional para conocer cuál es la opinión de los consumidores sobre la calidad de la atención al cliente de las compañías aéreas. Los usuarios pueden participar desde

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos