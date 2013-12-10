FACUA recoge la opinión de los usuarios sobre la atención al cliente de las compañías aéreas
La asociación está haciendo una encuesta para consultar a los consumidores sobre la calidad del trato que ofrecen las aerolíneas.
FACUA.org
España-10/12/2013
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FACUA-Consumidores en Acción está realizando una encuesta a nivel nacional para conocer cuál es la opinión de los consumidores sobre la calidad de la atención al cliente de las compañías aéreas. Los usuarios pueden participar desde