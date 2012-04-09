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FACUA recomienda a los afectados por la huelga de Iberia que reclamen indemnizaciones por los perjuicios económicos

No deben conformarse con la simple devolución del importe del billete si cancelan el contrato en lugar de modificar la fecha del vuelo.

FACUA.org
España-09/04/2012
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los usuarios de Iberia afectados por la huelga de pilotos que reclamen indemnizaciones por los posibles perjuicios económicos que sufran. Por ello, no deben conformarse con la simple devolución del importe del billete si cancelan el con

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