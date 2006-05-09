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FACUA recomienda a los afectados por la presunta estafa de Forum Filatélico y Afinsa que acudan a los juzgados de guardia

La Federación demanda la regulación de este tipo de inversiones en el marco del mercado financiero.

FACUA.org
España-09/05/2006
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Ante la operación policial dirigida por la Audiencia Nacional contra dos sociedades relacionadas con la filatelia, Forum Filatélico y Afinsa, por una presunta estafa que podría afectar a varios cientos de miles de usuarios, la Federación de Consumidores en Acció

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