FACUA recomienda a los afectados por la presunta estafa de Forum Filatélico y Afinsa que acudan a los juzgados de guardia
La Federación demanda la regulación de este tipo de inversiones en el marco del mercado financiero.
FACUA.org
España-09/05/2006
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Ante la operación policial dirigida por la Audiencia Nacional contra dos sociedades relacionadas con la filatelia, Forum Filatélico y Afinsa, por una presunta estafa que podría afectar a varios cientos de miles de usuarios, la Federación de Consumidores en Acció