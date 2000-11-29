FACUA recomienda a los consumidores que no se precipiten en las compras de productos navideños
La Federación ofrece una serie de consejos para no caer en los excesos consumistas y prevenir posibles abusos.
FACUA.org
España-29/11/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) recomienda a los consumidores que no se dejen influir por la avalancha publicitaria y no se precipiten en las compras de productos navideños. FACUA advierte a los consumidores que, en lugar de respo