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FACUA recomienda a los consumidores que no se precipiten en las compras de productos navideños

La Federación ofrece una serie de consejos para no caer en los excesos consumistas y prevenir posibles abusos.

FACUA.org
España-29/11/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) recomienda a los consumidores que no se dejen influir por la avalancha publicitaria y no se precipiten en las compras de productos navideños. FACUA advierte a los consumidores que, en lugar de respo

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