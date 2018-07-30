Nuestras accionesEl pasado sábado en Santander

FACUA recomienda a los usuarios afectados por la cancelación del concierto de David Guetta que reclamen

La asociación pide a la organizadora de Los Conciertos de La Campa que devuelva el importe íntegro de las entradas e indemnice a los damnificados por los daños económicos ocasionados (gastos de desplazamiento y alojamiento en hotel, entre otros).

FACUA.org
España-30/07/2018
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a la organizadora del festival Los Conciertos de La Campa en el recinto de la Campa de La Magdalena, en Santander, que devuelva el importe íntegro de las entradas e indemnice a los usuarios afectados, en torno a unos 10.000, por los daños

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