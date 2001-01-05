FACUA recomienda valorar la calidad y el precio de los productos rebajados por encima del aparente ahorro
La Federación comienza su campaña de información y asesoramiento a los consumidores sobre sus derechos en las rebajas.
FACUA.org
España-05/01/2001
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Ante el inicio de la temporada de rebajas, que comienza el día 7 de enero y finalizará el 7 de marzo, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) recomienda a los consumidores valoren la calidad y el precio de los productos de rebajas