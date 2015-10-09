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FACUA recuerda que Renfe tiene que compensar a los afectados por la paralización de trenes en Cataluña

El Reglamento del sector ferroviario contempla indemnizaciones para retrasos superiores a una hora que van del 50% del precio del billete en estos casos y del 100% si estos superan los 90 minutos de demora.

FACUA.org
España-09/10/2015
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FACUA Catalunya recuerda que Renfe tiene que compensar a los afectados por la paralización de trenes de alta velocidad en Cataluña por los retrasos sufridos. En el caso de retrasos superiores a una hora, la compañía debe indemnizar a los viajeros con el 50% del precio

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