FACUA recuerda que Renfe tiene que compensar a los afectados por la paralización de trenes en Cataluña
El Reglamento del sector ferroviario contempla indemnizaciones para retrasos superiores a una hora que van del 50% del precio del billete en estos casos y del 100% si estos superan los 90 minutos de demora.
FACUA.org
España-09/10/2015
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En la mañana del jueves, algunos de los servicios ferroviarios de la comunidad sufrieron demoras de varias horas por el por el robo de cable de fibra óptica que hizo caer el sistema de comunicaciones. | Imagen: flickr.com/ut440_131m (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Catalunya recuerda que Renfe tiene que compensar a los afectados por la paralización de trenes de alta velocidad en Cataluña por los retrasos sufridos. En el caso de retrasos superiores a una hora, la compañía debe indemnizar a los viajeros con el 50% del precio