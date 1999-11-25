FACUA revela notables diferencias en las tarifas y productos de los autobuses urbanos de las capitales andaluzas
Las empresas de autobuses urbanos apuestan por ofrecer un mayor ahorro en los productos que implican más viajes.
FACUA.org
Andalucía-25/11/1999
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Los precios y productos de los autobuses públicos varían notablemente de unas ciudades a otras dentro de Andalucía, según demuestran los resultados de un estudio comparativo elaborado por el departamento de Control y Análisis de Productos y Servicios de la Feder