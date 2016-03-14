FACUA sale a la calle en 24 ciudades en el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
La asociación reclama al Gobierno y comunidades autónomas más compromiso y dejar de mirar hacia otro lado ante los fraudes masivos.
FACUA.org
España-14/03/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción saldrá a la calle este martes 15 de marzo en 24 ciudades españolas, donde distribuirá un folleto informativo para que los consumidores puedan conocer todos los pasos a seguir para plantear una queja o denunciar un fraude.
Con motivo