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FACUA sale a la calle en 24 ciudades en el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores

La asociación reclama al Gobierno y comunidades autónomas más compromiso y dejar de mirar hacia otro lado ante los fraudes masivos.

FACUA.org
España-14/03/2016
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FACUA-Consumidores en Acción saldrá a la calle este martes 15 de marzo en 24 ciudades españolas, donde distribuirá un folleto informativo para que los consumidores puedan conocer todos los pasos a seguir para plantear una queja o denunciar un fraude.

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