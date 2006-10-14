FACUA se muestra contraria a la aplicación de recargos autonómicos en la tarifa eléctrica
La Federación advierte que la calidad del servicio eléctrico es una obligación de las compañías y considera inaceptable que pueda condicionarse a que los consumidores paguen recargos.
FACUA.org
España-14/10/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) muestra su total rechazo a la ruptura del tradicional sistema de tarifas eléctricas, que afecta a todo el territorio nacional, mediante la autorización de recargos a las comunidades autónomas a partir de 2007.