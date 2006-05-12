FACUA se persona como acusación particular en los dos procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional contra Fórum Filatélico y Afinsa
Es la primera respuesta de la Federación a las cerca de 10.000 solicitudes de ayuda recibidas en las últimas horas.
FACUA.org
España-12/05/2006
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