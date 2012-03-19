FACUA se suma a la celebración del bicentenario de 'La Pepa', el germen del constitucionalismo
Soberanía popular, libertad de expresión y separación de poderes son algunas de las contribuciones prematuras de la Constitución de Cádiz de 1812 a la democracia actual.
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España-19/03/2012
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FACUA-Consumidores en Acción saluda los actos de celebración del bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812, conocida popularmente como La Pepa, germen del constitucionalismo español y latinoamericano.
Para la asociación, la soberan&