FACUA se suma a la gran movilización en defensa de las pensiones del 17 de marzo
Bajo el lema '¡¡No al 0.25%!!' la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas y numerosas organizaciones ciudadanas llaman a nuevas manifestaciones en ciudades de todo el país.
FACUA.org
España-15/03/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Manifestación de pensionistas frente al Ayuntamiento de Bilbao. | Imagen: Europa Press
FACUA-Consumidores en Acción se suma a las grandes movilizaciones que la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas y numerosas organizaciones ciudadanas han convocado en todo el país el próximo sábado 17 de marzo para mostrar su rechazo a las pol&iacut