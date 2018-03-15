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FACUA se suma a la gran movilización en defensa de las pensiones del 17 de marzo

Bajo el lema '¡¡No al 0.25%!!' la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas y numerosas organizaciones ciudadanas llaman a nuevas manifestaciones en ciudades de todo el país.

FACUA.org
España-15/03/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se suma a las grandes movilizaciones que la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas y numerosas organizaciones ciudadanas han convocado en todo el país el próximo sábado 17 de marzo para mostrar su rechazo a las pol&iacut

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