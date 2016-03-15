FACUA se suma a las concentraciones convocadas este miércoles en solidaridad con los refugiados
La asociación reclama al Gobierno y a la UE que se opongan al preacuerdo con Turquía para deportarlos y exige el cumplimiento de las políticas en materia de asilo y refugio.
FACUA.org
España-15/03/2016
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FACUA llama a la participación en las concentraciones de apoyo a los refugiados de este miércoles 16 de marzo en toda España. | Imagen: flickr.com/cafodphotolibrary (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción se suma y llama a la participación ciudadana en las concentraciones convocadas este miércoles en ciudades de toda España en solidaridad con la población refugiada y en contra del preacuerdo al que han llegado la Unión Europea