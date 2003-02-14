FACUA se suma a las movilizaciones contra la guerra
La Federación suscribe el manifiesto No en nuestro nombre, aprobado en el Encuentro Andaluz de Foros Sociales y Colectivos.
FACUA.org
España-14/02/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) se suma a las movilizaciones contra la guerra y hace un llamamiento a los consumidores para que acudan a las manifestaciones que se celebrarán mañana sábado 15 de febrero en numerosas