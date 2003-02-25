FACUA Sevilla advierte que la negativa del Real Betis a vender entradas para el derbi contraviene la legislación de espectáculos públicos
Un Real Decreto de 1982 obliga a vender como mínimo el 50% de las localidades restantes de las reservadas para los abonados. Este porcentaje se ampliará al 70% el próximo mes cuando entre en vigor el Decreto Andaluz que regula las condiciones de admisión para los espectáculos públicos.
FACUA.org
Sevilla-25/02/2003
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