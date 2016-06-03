FACUA Sevilla alerta de que continúan las pulgas en el CEIP Teodosio pese a dos fumigaciones realizadas
Varios alumnos acuden al médico a causa de nuevas picaduras. Era el primer día de colegio después de casi dos semanas sin ir a clase. El Ayuntamiento, incapaz de atajar el problema.
FACUA.org
Sevilla-03/06/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Tras dos fumigaciones en apenas dos semanas, las pulgas no desaparecen del CEIP Teodosio. FACUA Sevilla ha podido confirmar que los insectos han vuelto a provocar picaduras a los alumnos. Y ello pese a que el centro ya ha si