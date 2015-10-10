FACUA Sevilla asesora sobre servicios bancarios en el marco de una campaña
La asociación ofrece respuestas a las principales cuestiones sobre comisiones, tarjetas de pagos, recibos y banca online.
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Sevilla-10/10/2015
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FACUA Sevilla asesora sobre servicios bancarios en el marco de una campaña informativa sobre servicios bancarios financiada por la Dirección General de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla.
La asociación ofrece respuesta a veintidós preguntas f