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FACUA Sevilla asesora sobre servicios bancarios en el marco de una campaña

La asociación ofrece respuestas a las principales cuestiones sobre comisiones, tarjetas de pagos, recibos y banca online.

FACUA.org
Sevilla-10/10/2015
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FACUA Sevilla asesora sobre servicios bancarios en el marco de una campaña informativa sobre servicios bancarios financiada por la Dirección General de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla.

La asociación ofrece respuesta a veintidós preguntas f

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