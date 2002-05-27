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FACUA Sevilla atiende la nueva Oficina Municipal de Información al Consumidor de Gerena

Se trata de un nuevo servicio a los consumidores del municipio, puesto en marcha en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la Asociación.

FACUA.org
Sevilla-27/05/2002
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La localidad sevillana de Gerena contará desde el 28 de mayo con una Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) atendida por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA. Este servicio a los consumidores del municipio se pone en marcha en el marco del

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