FACUA Sevilla atiende la nueva Oficina Municipal de Información al Consumidor de Gerena
Se trata de un nuevo servicio a los consumidores del municipio, puesto en marcha en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la Asociación.
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Sevilla-27/05/2002
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La localidad sevillana de Gerena contará desde el 28 de mayo con una Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) atendida por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA. Este servicio a los consumidores del municipio se pone en marcha en el marco del