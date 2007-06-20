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FACUA Sevilla celebra charlas sobre consumo responsable y sostenible con varios colectivos en San Juan de Aznalfarache

Estas actividades se enmarcan dentro de su Programa para el fomento de un consumo comprometido en la erradicación de la pobreza.

FACUA.org
Sevilla-20/06/2007
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha realizado durante los meses de mayo y junio charlas formativas con varios colectivos de San Juan de Aznalfarache.

Estas actividades se enmarcan dentro del Programa para el fomento de un consumo comprometido en l

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