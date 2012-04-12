FACUA Sevilla celebra su 32ª Asamblea General de Socios
Tendrá lugar este jueves en el Palacio Marqueses de La Algaba, situado en la plaza de Calderón de la Barca, a partir de las 18:30 horas.
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Sevilla-12/04/2012
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FACUA Sevilla celebra este jueves 12 de abril su 32ª Asamblea General de Socios, en el Palacio Marqueses de La Algaba, situado en la plaza de Calderón de la Barca, a partir de las 18:30 horas. Durante la celebración del acto, tendrá lugar la elección de la nueva J