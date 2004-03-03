FACUA Sevilla celebra su XXIV Asamblea General de Socios
El máximo órgano de decisión de la Asociación, que hoy supera los 16.000 socios, aprobará los programas de actividades y económico para este año.
FACUA.org
Sevilla-03/03/2004
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA celebrará mañana jueves su XXIV Asamblea General de Socios, el máximo órgano de decisión de la organización, que acaba de superar los 16.000 asociados, una cifra que ha aumentado en un 34% e