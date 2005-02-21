FACUA Sevilla celebra su XXV Asamblea General
En la Asamblea se presentará el balance de las actuaciones desarrolladas durante el último año y su situación económica y los socios aprobarán el programa de actividades y presupuestos para 2005.
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Sevilla-21/02/2005
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA celebrará mañana martes su XXV Asamblea General, el máximo órgano de decisión de la organización, que ha superado los 17.000 socios en 2004. En la Asamblea se presentará el bala