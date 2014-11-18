FACUA Sevilla considera insultante que Lipasam pagase casi 5.000 euros para recibir un premio
La asociación denuncia que se trata de una patética operación de propaganda para el Gobierno municipal a costa del dinero de todos los sevillanos.
FACUA.org
Sevilla-18/11/2014
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FACUA Sevilla considera inaceptable e insultante para los ciudadanos que la empresa pública de limpieza de Sevilla, Lipasam, pagase 4.719 euros para recibir un premio. Se trata, denuncia la asociación, de una patética operación de propaganda para el Gobierno municipal