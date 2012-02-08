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FACUA Sevilla considera un insulto a los vecinos la sustitución del contenedor de envases de la Alameda

Lipasam cambia la pegatina de la boca de entrada de residuos reciclables para destinarlo a orgánicos después de que los vecinos denunciaran la mezcla en su recogida.

FACUA.org
Sevilla-08/02/2012
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FACUA Sevilla critica la operación de maquillaje llevada a cabo por la empresa municipal de basuras, Lipasam, tras destaparse que el camión de recogida mezclaba los residuos orgánicos y reciclables en los contenedores de la Alameda de Hércules.

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