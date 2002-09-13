FACUA Sevilla constituye una comisión con dieciocho alumnos de Opening para preparar un calendario de movilizaciones
Más de trecientas personas se dieron cita en la asamblea de socios celebrada el jueves por la Asociación, donde los afectados apostaron por la convocatoria de una manifestación el próximo 19 de septiembre.
FACUA.org
Sevilla-13/09/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA ha constituido una comisión con dieciocho alumnos de los seis centros de Opening para preparar un calendario de movilizaciones, la primera de las cuales tendrá lugar el próximo jueves 19 de septiembre a las 18:4