FACUA Sevilla critica la escasa partida para la protección del consumidor en los presupuestos municipales
La asociación lamenta que el Ayuntamiento siga sin dar importancia a la creciente desprotección de los usuarios dedicando cuantías irrisorias a la lucha contra los abusos y los fraudes.
FACUA.org
Sevilla-30/12/2016
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FACUA Sevilla insiste en que la desprotección del consumidor exige recursos para hacerle frente. | Imagen: flickr.com/mancab (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento de la capital hispalense siga destinando a la protección de los consumidores partidas del todo insuficientes en los presupuestos municipales, algo que volverá a repetirse en los de 2017.
La asociación considera que esta circuns