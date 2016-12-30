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FACUA Sevilla critica la escasa partida para la protección del consumidor en los presupuestos municipales

La asociación lamenta que el Ayuntamiento siga sin dar importancia a la creciente desprotección de los usuarios dedicando cuantías irrisorias a la lucha contra los abusos y los fraudes.

FACUA.org
Sevilla-30/12/2016
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FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento de la capital hispalense siga destinando a la protección de los consumidores partidas del todo insuficientes en los presupuestos municipales, algo que volverá a repetirse en los de 2017.

La asociación considera que esta circuns

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