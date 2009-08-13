FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento hispalense haya desoído sus reivindicaciones en la regulación de los mercados de abastos
Reclama la creación de un órgano consultivo que vele por el cumplimiento de la Ordenanza en el que participen los representantes de los consumidores.
FACUA.org
Sevilla-13/08/2009
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