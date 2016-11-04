Nuestras accionesEl Pleno deja sin efecto la enmienda

FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento siga sin aplicar la tarificación por minutos en la zona azul

La asociación viene rechazando por abusivo el actual sistema de cobro en las zonas de aparcamiento de pago, que obliga a los usuarios a estacionar por tiempos mínimos desproporcionados.

FACUA.org
Sevilla-04/11/2016
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FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento de la capital, gobernado por Juan Espadas (PSOE), siga sin aplicar la tarificación por minutos para los aparcamientos en zona azul.

El Pleno deja así sin efecto una enmienda, que ya había recibido luz verde en

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