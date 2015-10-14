FACUA Sevilla da respuesta a las principales cuestiones de los consumidores sobre los mercados de abastos
La asociación asesora, en el marco de una campaña, sobre la calidad, higiene y seguridad sanitaria que tienen que cumplir estos centros.
FACUA.org
Sevilla-14/10/2015
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FACUA Sevilla asesora a los consumidores sobre los mercados de abastos en el marco de una campaña informativa financiada por la Dirección General de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla.
La asociación ofrece respuesta a veinte preguntas para facilitar