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FACUA Sevilla demanda al Ayuntamiento que inicie la retirada de la licencia a la caseta que expulsó a una pareja de gays

Advierte que la corporación municipal, que concede las licencias, no puede permitir que sus titulares practiquen o permitan en ellas actos de homofobia.

FACUA.org
Sevilla-09/05/2011
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FACUA Sevilla demanda al Ayuntamiento hispalense que abra un expediente al titular de la caseta que expulsó a una pareja de gays por bailar juntos y le retire la licencia si no se retracta de esta deplorable conducta.

Frente a la supuesta incapacidad para actuar manifestada desde l

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