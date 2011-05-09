FACUA Sevilla demanda al Ayuntamiento que inicie la retirada de la licencia a la caseta que expulsó a una pareja de gays
Advierte que la corporación municipal, que concede las licencias, no puede permitir que sus titulares practiquen o permitan en ellas actos de homofobia.
FACUA.org
Sevilla-09/05/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Sevilla demanda al Ayuntamiento hispalense que abra un expediente al titular de la caseta que expulsó a una pareja de gays por bailar juntos y le retire la licencia si no se retracta de esta deplorable conducta.
Frente a la supuesta incapacidad para actuar manifestada desde l