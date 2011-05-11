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FACUA Sevilla demanda la participación de los consumidores en los consejos de administración de todas las empresas municipales

El secretario general de FACUA Sevilla, Rubén Sánchez, se ha dirigido a los candidatos de PSOE, PP, IU, PA y UPyD a la alcaldía de la capital para trasladarles esta reivindicación y solicitarles que aclaren cuáles serán sus políticas en este sentido.

FACUA.org
Sevilla-11/05/2011
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FACUA Sevilla demanda la participación de los consumidores, con voz y voto, en todas las empresas municipales como una de las prioridades del futuro gobierno de la capital en materia de participación ciudadana.

El secretario general de FACUA Sevilla, Rubén Sá

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