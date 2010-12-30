FACUA Sevilla denuncia a 71 bares y cafeterías de la capital por irregularidades en materia de protección de los consumidores
La Asociación reclama que mejoren las inspecciones sobre el sector y aumente la cuantía de las sanciones, en muchos casos ridículas.
FACUA.org
Sevilla-30/12/2010
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FACUA Sevilla ha denunciado a setenta y un bares de la capital por distintas irregularidades en materia de protección de los consumidores relacionadas con la información al consumidor, la accesibilidad para usuarios con movilidad reducida y la Ley del tabaco.
Las denuncias h