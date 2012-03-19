FACUA Sevilla denuncia a Capitol por reservarse irregularmente el derecho de admisión
La asociación ha recibido varias denuncias de usuarios contra este establecimiento por denegarles la entrada de forma arbitraria.
FACUA.org
Sevilla-19/03/2012
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FACUA Sevilla ha denunciado a la sala Capitol, ubicada en Plaza Nueva, por vulnerar la normativa sobre derecho de admisión.
La asociación ha recibido varias reclamaciones por parte de usuarios que han visto vulnerados sus derechos al serles denegada la entrada mientras otras