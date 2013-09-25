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FACUA Sevilla denuncia a la franquiciada de Muebles Rey ante la Secretaría General de Consumo

La asociación ha iniciado una vía de diálogo con la empresa matriz para tramitar reclamaciones de afectados y ya ha abierto expedientes entre sus asociados.

FACUA.org
Sevilla-25/09/2013
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FACUA Sevilla ha denunciado a la empresa franquiciada de Muebles Rey en Tomares, denominada Muebles Andalucía Occidental SL, por cerrar tras hacer creer a los consumidores que seguía perteneciendo a la red de franquicias.

La asociación ha iniciado una vía de di&

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