FACUA Sevilla denuncia a la franquiciada de Muebles Rey ante la Secretaría General de Consumo
La asociación ha iniciado una vía de diálogo con la empresa matriz para tramitar reclamaciones de afectados y ya ha abierto expedientes entre sus asociados.
FACUA.org
Sevilla-25/09/2013
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