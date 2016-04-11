FACUA Sevilla denuncia a Sevici por permitir de nuevo publicidad de Cruzcampo en sus bicicletas
La asociación recuerda que los anuncios de bebidas alcohólicas en actividades deportivas o dirigidas a menores son ilegales y reclama, como hiciera en 2011, la retirada de los mismos.
FACUA.org
Sevilla-11/04/2016
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El logo de Cruzcampo aparece esta vez tanto en la parte delantera como en la trasera de las bicicletas. | Imagen: Lydia López
FACUA Sevilla reclama la eliminación de la publicidad de Cruzcampo que ha colocado la empresa JCDecaux en las bicicletas de Sevici en los últimos días, en vísperas de la Feria de Abril de Sevilla.
La asociación ha remitido sendas denuncias contra la citad