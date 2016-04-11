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FACUA Sevilla denuncia a Sevici por permitir de nuevo publicidad de Cruzcampo en sus bicicletas

La asociación recuerda que los anuncios de bebidas alcohólicas en actividades deportivas o dirigidas a menores son ilegales y reclama, como hiciera en 2011, la retirada de los mismos.

FACUA.org
Sevilla-11/04/2016
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FACUA Sevilla reclama la eliminación de la publicidad de Cruzcampo que ha colocado la empresa JCDecaux en las bicicletas de Sevici en los últimos días, en vísperas de la Feria de Abril de Sevilla.

La asociación ha remitido sendas denuncias contra la citad

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