FACUA Sevilla denuncia al gimnasio Hammer Fitness por un anuncio que usa como reclamo una mujer en ropa interior
El cartel, además, anuncia una promoción de invitaciones a socios para "traer a una amiga", utilizando a la mujer como un objeto sexual con el que atraer a más hombres.
FACUA.org
Sevilla-26/04/2018
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FACUA Sevilla ha denunciado al gimnasio Hammer Fitness por promocionar una clase mediante la imagen de una mujer en ropa interior. La asociación considera que el cartel publicitario cosifica el cuerpo de las mujeres, utilizándolas como un reclamo sexual.
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