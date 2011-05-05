FACUA Sevilla denuncia ante el Ayuntamiento irregularidades en casetas y puestos de la Feria
Ausencia de información sobre precios, del cartel sobre hojas de reclamaciones, aseos sin jabón ni papel higiénico, alimentos no envasados sin proteger...
FACUA.org
Sevilla-05/05/2011
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FACUA Sevilla ha realizado un estudio sobre veintidós establecimientos ubicados en el recinto ferial y sus alrededores y dieciséis casetas públicas y privadas de entrada libre por el que ha detectado un año más un buen número de irregularidades que vulner