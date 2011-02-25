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FACUA Sevilla denuncia ante el Defensor del Pueblo Andaluz a la Delegación de Salud y Consumo del Ayuntamiento de la capital

Por no dar respuesta a las reclamaciones por irregularidades detectadas en cerca de 500 establecimientos en los últimos años.

FACUA.org
Sevilla-25/02/2011
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FACUA Sevilla se ha dirigido al Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar la actitud de la Delegación de Salud y Consumo del Ayuntamiento de la capital, que se niega a dar respuesta a las reclamaciones planteadas por la Asociación tras detectar irregularidades en cientos de estable

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