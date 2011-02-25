FACUA Sevilla denuncia ante el Defensor del Pueblo Andaluz a la Delegación de Salud y Consumo del Ayuntamiento de la capital
Por no dar respuesta a las reclamaciones por irregularidades detectadas en cerca de 500 establecimientos en los últimos años.
FACUA.org
Sevilla-25/02/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Sevilla se ha dirigido al Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar la actitud de la Delegación de Salud y Consumo del Ayuntamiento de la capital, que se niega a dar respuesta a las reclamaciones planteadas por la Asociación tras detectar irregularidades en cientos de estable