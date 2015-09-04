FACUA Sevilla denuncia ante Protección de Datos al Ayuntamiento y la empresa que gestiona la web municipal
Datos privados de los ciudadanos han quedado al descubierto durante meses con tan sólo introducir el DNI en la web de la Agencia Tributaria local.
FACUA.org
Sevilla-04/09/2015
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Aspecto de la web de la Agencia Tributaria de Sevilla después de que el Ayuntamiento bloquease este jueves el enlace que permitía obtener información privada de cualquier ciudadano introduciendo el DNI.
FACUA Sevilla ha remitido una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra el Ayuntamiento de la capital y la empresa que gestiona la web de la Agencia Tributaria local (Tecnocom) por haber vulnerado la Ley Orgánica de Protección de Datos dejan