Nuestras accionesTras las irregularidades detectadas por Ciudadanos

FACUA Sevilla denuncia ante Protección de Datos al Ayuntamiento y la empresa que gestiona la web municipal

Datos privados de los ciudadanos han quedado al descubierto durante meses con tan sólo introducir el DNI en la web de la Agencia Tributaria local.

FACUA.org
Sevilla-04/09/2015
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FACUA Sevilla ha remitido una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra el Ayuntamiento de la capital y la empresa  que gestiona la web de la Agencia Tributaria local (Tecnocom) por haber vulnerado la Ley Orgánica de Protección de Datos dejan

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