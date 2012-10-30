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FACUA Sevilla denuncia que privatizar servicios en MercaSevilla puede provocar subidas de precios

El Gobierno municipal llevará a Pleno la modificación del reglamento del mercado central con la excusa de la existencia de supuestos imperativos legales que carecen de valor en firme.

FACUA.org
Sevilla-30/10/2012
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FACUA Sevilla rechaza la propuesta que el Gobierno municipal llevará próximamente al Pleno para privatizar los gravámenes por facturación y cobro de ventas, y los servicios de transporte, manipulación y colocación del género en la lonja de MercaSev

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