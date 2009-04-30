FACUA Sevilla denuncia un cúmulo de irregularidades en comercios ambulantes y casetas municipales en la Feria de Abril
Alimentos no protegidos por vitrinas, puestos ambulantes que no exiben sus licencias, servicios sin elementos básicos, ausencia de carteles informando de las hojas de reclamaciones...
FACUA.org
Sevilla-30/04/2009
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FACUA Sevilla ha realizado un estudio sobre sesenta y un establecimientos ambulantes ubicados en el recinto ferial y sus alrededores y siete casetas públicas por el que ha detectado un cúmulo de irregularidades en materia de información al consumidor y conservación de