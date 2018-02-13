Nuestras accionesEl pasado 7 de febrero

FACUA Sevilla enseña a alumnos de la Fundación Dolores Sopeña el funcionamiento de la asociación

Los jóvenes han visitado, por tercer año consecutivo, la sede situada en la calle Resolana para conocer en primera persona cómo tramita las reclamaciones en materia de consumo.

FACUA.org
Sevilla-13/02/2018
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FACUA Sevilla ha recibido la visita de los alumnos del segundo curso del ciclo de Grado Medio de Actividades Comerciales de la Fundación Dolores Sopeña. Los jóvenes acudieron a la sede de la asociación en la calle Resolana de la capital el pasado 7 de febrero.

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