FACUA Sevilla entrega mañana sus IX premios anuales a once empresas e instituciones por sus actuaciones de cara a los derechos de los consumidores
El acto se enmarca en la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores y contará con la presencia de más de cuarenta representantes de empresas e instituciones públicas.
FACUA.org
Sevilla-10/03/2003
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Mañana martes 11 de marzo, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA entregará sus IX premios anuales a once empresas e instituciones que se han destacado, positiva o negativamente, en relación a la protección de los derechos de los consumidores